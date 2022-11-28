Erzincan'da silahlı kavga: 1 yaralı

Erzincan merkeze bağlı Yeniköy'de hayvan otlatma meselesi yüzünden meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi vurularak yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeniköy'de meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki taraf arasında hayvan otlatma meselesinden tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda, S.M.A., açılan ateş sonucu göğsünden yaralandı. Olayın ardından şüpheli M.K. ile oğlu E.K., kaçtı. Şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Yaralı S.M.A., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.