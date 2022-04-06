Erzincan'da sinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıldı

Erzincan'da yaz aylarında ortaya çıkan sinek ve haşerelere karşı ilaçlama faaliyetlerine başlandı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen ilaçlama çalışmaları haşerelerin ve sineklerin ürediği alanlardan başladı.

Larvaları üreme alanlarında yok etmeye yönelik çalışmaları etkin bir şekilde sürdüren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sulak alanlar başta olmak üzere, çöp konteynerlerinde, derelerde, mazgallarda, fosseptik çukurlarda ve gübrelik alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürecek.

Veteriner İşleri Müdürü Tacettin Paçacı konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak hazırladığımız program dâhilinde yaz ayları öncesi larva ilaçlama çalışmalarımızı başlattık. Sulak alanlar başta olmak üzere, çöp konteynerlerinde, derelerde, mazgallarda, fosseptik çukurlarda ve gübrelik alanlarda ilaçlama çalışmalarımız devam edecek.” dedi.