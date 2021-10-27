Erzincan'da sinyalizasyon çalışması başlatıldı

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri trafik akışının yoğun olduğu kavşaklarda hem olası kazaların önüne geçmek hem de yayaların güvenliğini sağlamak için eksikliği hissedilen kavşaklarda başlattığı sinyalizasyon sistemi çalışmasını tamamladı. Trafik güvenliğinin sağlanması için kavşakların düzenlenmesi, planlanması ve işletilmesi amacıyla trafik yoğunluğunun gözlendiği E-80 karayolu üzerinde bulunan Ulalar Kavşağına sinyalizasyon sistemi kuruldu.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun; “Trafiğin daha güvenli hale getirilmesi için başlattığımız çalışmalar neticesinde eksikliği hissedilen Ulalar kavşağına sinyalizasyon çalışması gerçekleştirdik. Trafik ve ulaşım güvenliği için çalışmalarımız devam edecek” dedi.