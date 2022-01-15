Erzincan'da soğuk hava etkisini gösterdi

Kar yağışının ardından Erzincan'da aşırı soğuk hava etkisini gösterdi.

Bölgede araçların yüzeyi buz tuttu. Çatılarda buz sarkıtları uzadı, birçok akarsu ve göllerin yüzeyi buzla kaplanmaya başladı.

Sabah işe gitmek için araçlarının başına gelen vatandaşlar araç camlarını buzdan arındırdı. Bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerini brandayla örterek geceden önlem aldı. Soğuk havada arabasının donmuş canlarını temizleyen Nuri Avcı, “Havalar çok soğuk. Dünde arabamız çalışmadı, bu sabah da çalışmadı. Araba takviye kablolarıyla çalıştırmak zorunda kaldık. Saat kaç oldu hala arabanın donu çözülmedi. Ne yapalım çeşmeler, sular hep dondu ama yapacak bir şeyimiz yok. Erzincan'ımız böyle soğuğu da güzel kendisi de güzel” ifadelerini kullandı.

Aşırı soğuğun etkili olduğu kentte pazar esnafı ise ısınmak için soba yaktı. Soğuktan korunmak için soba yaktıklarını kaydeden pazar esnafı akşama kadar çay kahve gibi sıcak şeyler içerek kendilerini avuttuklarını söyledi. Aşırı soğukların işlerini de etkilediğini belirten esnaf soğuktan dolayı köydeki vatandaşlarında gelmediğini bu nedenle de işlerin duraksadığını kaydetti.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde hava çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçecek, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.