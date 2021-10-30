Erzincan'da soğuk havalar pazar esnafına soba kurdurdu

Erzincan'da soğuk hava etkisini artırdı. Pazarcı esnafı soğuktan korunmak için tezgah arkasına soba kurdu.

Doğu Anadolu Bölgesinde yüksek kesimlere kar yağmasının ardından kent merkezlerinde hava sıcaklığı düştü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren ise yağışlı geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin civarında seyredeceği bölgede rüzgâr doğu ve güneydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Hava durumunu sıkı takip eden pazar esnafı ise soğuk havaya karşı soba kurarak önlem aldı. Geçimi pazarcılıkla sağlayan esnaf Ayhan Toprak yaz kış demeden ekmek parası için tezgah açtıklarını söyleyerek, “Herkes gibi bizde işimizi yapıyoruz. Yaz, kış demeden tezgahlarımızı açıyoruz. Biz pazarı kuracağız ki insanlar da eksiklerini tamamlasınlar. Herkesin yaptığı bir iş var, her işinde zorluğu var. Esnaflığın kış aylarında zor olan yanı soğuk hava. Soğuk havada gün boyu dışarda çalışınca üşüyoruz. Haliyle hasta oluyoruz. Bizde bunu önlemek için tezgahların arkasına soba kurduk. Evden sobada yakacak bir şeyler getiriyorum. Diğer esnaf arkadaşlarla sobanın yanına gelip ısınıyoruz. Başka türlü olmuyor.” şeklinde konuştu.

Müşterileri olmadığında sobanın etrafında ısınan esnaf sobanın üzerine patateste koyarak hem çalışıyor hem de keyifli vakit geçiriyor.