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Erzincan'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Erzincan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında saat 10.

Erzincan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında saat 10.00'a kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi.


İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge çerçevesinde dün akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına sabah saatlerinde de uyuldu. Erzincan'da vatandaşların yoğun kullandığı cadde ve meydanlar, şehirlerarası otobüs terminali ve tarihi mekanlar, kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü.


Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, Cumhuriyet Meydanı, Ordu, Halitpaşa, Fevzipaşa ve 13 Şubat caddeleri ile kentin giriş ve çıkışlarında uygulama yapılarak dışarı çıkan vatandaşların ve KPSS sınavına girenlerin belgeleri kontrol edildi. Vatandaşlar kısıtlamaya uyarken polis ekipleri kent merkezinde ve bazı cadde ve sokaklar ile meydanlarda önlemler aldı.

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