Erzincan'da sokak köpekleri tehlike saçıyor

Özellikle sabah saatlerinde mahalle aralarında dolaşan köpekler, çocukların korkulu rüyası haline geldi.

Erzincan'da ilgili kurumlar ve hayvan severler tarafından zaman zaman sokak köpeklerine yönelik yemleme çalışmaları yapılmasına rağmen, yine de aç kalan ve her geçen gün sayıları artan başıboş hayvanlar, vatandaşlara korkulu anlar yaşatıyor.

Kentte sürüler halinde dolaşan sokak köpekleri havaların sıcak gitmesi ve pandemi sürecinde kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle birlikte vatandaşların cadde ve sokaklarda daha yoğunlaşmasıyla dikkat çekici boyuta ulaştı.

Vatandaşlar, biranda karşılarına çıkan sokak köpeklerinden tedirgin olurken, çocuklarda sorun yaşıyorlar.

Guruplar halinde gezen başıboş köpekler şehrin imajını da olumsuz etkilerken soruna kalıcı çözüm bulunması isteniyor.

Konuya ilişkin bazı vatandaşlar, “Kaç defa şikayet etmemize rağmen bu sokak köpeklerine bir çözüm bulamadılar. Kaç defa bizzat ben köpeklerin saldırısına uğradım. Bununla ilgili ne zaman bir çözüm bulacaklar. Biri parçalanınca mı? Böyle bir yönetim olamaz böyle bir yasa olamaz. Akşam eve giderken köpek yüzünden korkuyoruz. Hadi biz büyük insanlarız ya çocuklara saldırdığı vakit ne yapacaksınız? Artık bir an evvel bu konunun çözüme kavuşturulmasını istiyoruz” şeklinde görüş belirttiler.