Erzincan'da sulama sorunu barajlarla çözülecek

Erzincan'da tarımsal sulamada hizmet veren sulama birliğinin yaşadığı sorunlar masaya yatırıldı. Toplantıda sulamayla ilgili yaşanan sıkıntıların yapımı devam eden barajların tamamlandığında cazibeli sulama yapılarak çözüleceği belirtildi.

Erzincan'da tarımsal sulamada hizmet veren sulama birliğinin yaşadığı sorunlar ve bu sorunlardan kaynaklı olarak çiftçilerin yaşadığı sıkıntılar Vali Ali Arslantaş başkanlığında masaya yatırıldı. Sulama birliğinin çiftçilerden doğan alacakları ve birliğin enerji borçlarının da konuşulduğu toplantıda, zaman zaman sulama birliklerinin elektrik dağıtım şirketine olan borcu yüzünden sulama sitemlerini çalıştıran pompaların elektriğinin kesilmesi sorunu da ele alındı. Çiftçilerin, sulama birliklerine olan sulama bedellerini düzenli bir şekilde ödemeleri durumunda, üretimin yapıldığı yaz döneminde enerji kesintisi gibi bir durumun söz konusu olmayacağına vurgu yapıldı.

Sulama sorunu barajlar ile çözülecek

Çiftçi, sulama birlikleri ve enerji şirketleri arasında yaşanan sorunların gündemde olduğuna değinilen toplantıda çözüm için önemli adımlar atıldığı belirtildi. Erzincan'da yapımı devam eden turna çayırı barajı, ballı barajı ve sulama göletleri sayesinde cazibeli sulama yapılarak bu sorunun giderileceği kaydedildi. Belirtilen barajların yaklaşık iki-üç yıla kadar faaliyetlerine başlayacağı belirtilerek, bu sürede çiftçilerin ödemelerini düzenli yapmaları istendi.

Üretimde aksamaların yaşanmaması için gerekli çalışmaların devam edeceğini ifade eden Vali Ali Arslantaş, “Üretimde her hangi bir aksamanın yaşanmaması ve çiftçilerin mağdur edilmemesi için gerekli çalışmalara devam edilecek. Sulama bedelini düzenli ödeyen çiftçi, borcunu ödemeyen çiftçiden dolayı mağduriyet yaşayabiliyor. İlgili kurumlar, işbirliği içerisinde hareket ederek üretim sezonu başlamadan önce çiftçiler ile irtibat halinde olarak yaşanabilecek olumlu veya olumsuzluklar hakkında bilgilendirmelerde bulunmaları gerekiyor. Çiftçilerin, sulama birliğinin ve de enerji şirketinin mağdur olmaması gerekiyor” dedi.

Toplantıya Vali Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.