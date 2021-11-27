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Erzincan'da taksi fiyatları zamlandı

Erzincan’da taksi fiyatları zamlandı.

Erzincan'da taksi fiyatları zamlandı. Taksimetre açılış ve kilometre ücreti 6.50 TL'ye çıktı.


Erzincan taksi fiyat listesi Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından 11 sayılı kararla kabul edildi. Taksimetrelerini güncelleyen taksiciler yeni tarifeye geçti.


Onaylanan taksi fiyat listesine göre, taksimetre açılış ücreti 6.50 TL, saat ücreti 35 TL, kilometre ücreti 6.50 TL, yolculuk başı en az ücret 20 TL'ye yükseldi. Birim zaman aralığı 1 dakika, birim mesafe aralığı ise 100 metre oldu.

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