Erzincan'da TAMP çerçevesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Erzincan'da Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde geniş çaplı senaryo gereği 5.6 büyüklüğünde yaşanan deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Çağlayan yolu üzerindeki AFAD Lojistik Depo alanında oluşturulan sahada gerçekleşen ve gerçeği aratmayan tatbikat nefesleri kesti. Erzincan'da AFAD, UMKE, 112, itfaiye, emniyet, jandarma personelinin yanı sıra öğrencilerin katılımıyla yapılan deprem tatbikatı, nefesleri kesti. İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı tarafından 2022'nin afet ve acil durum tatbikatı yılı ilan edilmesiyle Erzincan'da 28 kamu kurumundan 250 personel, 62 araçla bugün tatbikat gerçekleştirildi. Yapılan deprem, kaza, yangın tatbikatı, aksiyon dolu anlara sahne oldu. Yoğun katılımın olduğu tatbikat, gerçeği aratmadı.

Tatbikatı kent protokolü izledi. Tatbikat izleyicilerden tam not aldı.

Enkaz altında kalarak depremzede rolüne kendilerini kaptıran öğrenciler ise tatbikat ta olsa yaşadıkları anların korkutucu olduğunu belirterek, her zaman tedbirli olmak gerektiğini kaydettiler.