Erzincan'da “Tandır Ketesi” sahurda olmazsa olmazlardan

Erzincan'ın yöresel lezzetlerinden olan, kavrulmuş un ve yağlı hamurdan yapılan tandır ketesi, tok tutması nedeniyle özellikle sahur sofralarından eksik olmuyor.

Kadın ustaların ellerinden çıkan ve Ramazan ayında fazla çalışmak durumunda kaldıkları bu lezzet sahur sofraların olmazsa olmazlarından. Ramazan ayı münasebetiyle fırınlarda yoğun mesai yaparak sahura özel kete üreten işletme sahipleri yaptıkları ürünleri kargo aracılığıyla il dışına da gönderiyorlar. Özellikle il dışında bulunan Erzincanlı vatandaşların taleplerinin çok olduğunu belirten işletme sahipleri taleplere yetişmekte zorlandıklarını da söyledi.

Erzincan merkezde fırın işletmecisi olan Mehmet Batuhan Işık ise, tandır ketesinin hoşafla tüketildiğinde daha fazla tok tuttuğunu belirterek, “Meşhur Erzincan ketesi, özellikle Ramazan aylarının vazgeçilmezidir. Genelde sahurda tüketiliyor. Hoşafla tüketildiğinde tok tutabilme özelliğine sahip. Ürün tereyağı, süt ve un karışımı ile yapılıyor. İçerisinde başka bir katkı maddesi yoktur. Doğal olduğu için tok tutabilme özelliğine sahip. Genelde Ramazan ayında şehir dışına gönderiyoruz. Bazen talep çokluğundan taleplere yetişemiyoruz. Tamamen doğal üründür. Tandırda odun ateşinde pişiriyoruz. Ramazan ayında çalışanlar oruçlu olduğu için sıcaklıktan dolayı biraz zor oluyor.” dedi.