Erzincan'da Tapu ve Kadastro Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Bölge Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenledi.

Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca kurumun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla belediye önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çalışanların da katıldığı törende yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri alınarak saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okunarak program sonlandı.

Çelenk sunma töreninin ardından Bölge Müdürlüğü'nde açıklama yapan Hasan Dayıkaraca, pandemi dönemine rağmen tüm kurum çalışanlarının özveri ile çalıştığına vurgu yaparak “ 21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire Kalemi adıyla kurulan Genel Müdürlüğümüz, 1871'de Nezarete dönüştürülerek Defter-i Hakani Nazırlığı olmuş ve bugün de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet vermektedir. Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etme, güncelleme, taşınmazlara yönelik politikalar belirleme ve yönetme konularında lider Kurum olma vizyonumuzla vatandaşlarımıza 174. yılımızda da en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz.” dedi.

Bilgi teknolojilerini en iyi kullanan kurum ödülüne sahip olduklarını belirten Dayıkaraca, “Web-Tapu, Tapu Takas, E-Haciz, E-terkin, Parsel Sorgulama, E-Randevu, Türkiye Tapu, 3 Boyutlu Kadastro gibi projelerle vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmak için altyapısını geliştirmeye devam etmektedir. Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Covid-19 Salgını nedeniyle zor günlerden geçtiğimiz bu o dönemde bölge müdürlüğü olarak tüm imkânlarımızla hem çalışanımızın hem de vatandaşımızın süreci sıkıntısız atlamaları için yoğun çaba harcamaktayız.” şeklinde konuştu.