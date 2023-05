Erzincan'da tarihi müze ve 24 saat açık olacak kütüphanenin açılışı yapıldı

Erzincan Müzesi ve Erzincan İl Halk Kütüphanesi açılışı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Tarihi eserlerin ve kültürel değerlerin Erzincan'da korunması ve tanıtılması için Erzincan Müzesi ve içerisinde konferans ve çalışma salonları, engelli ve çocuk bölümleri, kafeterya gibi birçok bölümün yer aldığı ve toplam 3 bin 200 metre kare kapalı alana sahip aynı zamanda 24 saat vatandaşlara hizmet verecek olan İl Halk Kütüphanesi'nin açılışı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla yapıldı.

Gerçekleştirilen açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan AK Parti Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda, Vali Mehmet Makas, Erzincan AK Parti Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, birer konuşma yaptı.

Daha sonra konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, şu ifadeleri kullandı: “Müzemizi ve kütüphanemizi Erzincan kültürüne yıllar boyu hizmet edecek, canlılık getirecek, Erzincan kültürünü çok daha üst noktalara taşıyacak bu mekanlarımızın açılışında beraberiz. Erzincan'ımız tarihiyle, kültürüyle, turizm değerleriyle çok önemli bir şehrimiz. Biz de bu anlamda kültür hayatını daha canlı kılmak, turizmi geliştirmek adına Bakanlığımızca çalışmalarımızı yürütüyoruz. Erzincan tarihiyle bir kültür merkezi olmakla beraber de turizmde de çok önemli potansiyeller arz ediyor. Ülkemiz de dünyanın en önemli turizm merkezlerinden birisi olma yolunda hızla ilerliyor. Antalya başta olmak üzere deniz-kum turizmiyle Türkiye çok ciddi mesafeler kat etti. İstanbul gibi dünya markası şehrimiz de yine kent turizminde önemli mesafeler kat etti ama Türkiye'nin turizmde bu büyük hedefleri, yıllık 100 milyar dolar gibi hedeflere ulaşabilmesi için turizmi çok daha çeşitlendirmesi, her alanda ve Anadolu'nun her bölgesinde bu turizmin canlanması lazım. 81 ilimizin tüm kültür ve turizm değerlerini hayata geçirme adına çalışmalar başlattık. Bu çerçevede Erzincan'da olduğu gibi her ilimizde bir Turizm Koordinasyon ve Tanıtım birimleri kurduk. Valiliklerin koordinasyonunda o ilde ki tüm belediyeler, STK'lar diğer kamu kurum kuruluşları, turizmciler hepsi el birliğiyle o ilin kültür ve turizm değerlerini ön plana çıkarıp turizmden daha faydalanılması için çalışmalar son hızıyla devam ediyor.

Erzincan'ın her bölgesinde kültür ve tarih adına, doğa güzelliği adına ne ararsak var. Burası doğa sporları ve spor turizmi açısından olağanüstü potansiyele sahip. Bunların hepsini ürüne dönüştürerek inşallah geçen yıl tarihi rekor kırdığımız 46 milyar turizm gelirimizi 2028'de 100 milyar dolarlara çıkartmak için bu sayıları artırmamız lazım. Tabii her geçen gün dünyada seyahat edenler içerisinde kültür turizmi, inanç turizmi, gastronomi için seyahat edenlerin oranı hızla artıyor. Bugün dünyada 1 milyarın üzerinde insanlar seyahat ediyorlar. Bunu yüzde 50'ye yakını biraz önce ifade ettiğim gibi kültür, inanç, gastronomi için seyahat ediyorlar. Dolayısıyla bu 1 milyara yakın insanın seyahat ettiği dünyada Erzincan'ın da gerekli payını alması için bu çalışmaları yaparak, hızlı bir şekilde önce milyonlara, sonra 5 milyonlara, sonra 10 milyonlara çıkarak Erzincanlı hemşerilerimizin turizm bereketinden refahlarını artırmak adına, paylarını alması adına çalışmalar devam edecek.”

Müzenin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından tarihi eserler incelendi. Son olarak katılımcılar, İl Halk Kütüphanesinin açılışını yaparak kütüphanede ki öğrencilerle bir süre sohbet etti.