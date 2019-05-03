Erzincan'da Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geleneksel hale getirilen Tarım ve İnsan Konulu Fotoğraf Sergisi'nin 2018 yılında yapılan yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye layık görülen fotoğraflar 02-03 Mayıs 2019 tarihlerinde Erzincan Park AVM'de sergileniyor.

Serginin açılışına Vali Yardımcısı Mehmet Şerif Olçaş, Erzincan Vali Yardımcısı Çağlayan Aydın, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müdürü Sayın Murat Şahin, sergi açılışında yaptığı konuşmada; "Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 2009 yılından beri her yıl tarım ve insan konulu fotoğraf yarışması düzenliyor. Bu yarışmalar 81 il genelinde yapılıyor. Bakanlığımız bu yarışmayı 6 kategoride yapıyor. Malum olduğu üzere Bakanlığımız 2009 yılından bu yana her yıl "Tarım ve İnsan" konulu ulusal fotoğraf yarışması düzenlemektedir'' dedi.

Bu yıl 10.su düzenlenecek olan tarım ve insan konulu fotoğraf yarışmasının Tematik kategori, 2018 yılında "Buzağı Yılı" olarak belirlenmişti. Yarışma Genel, Çiftçi, Öğrenci, Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleşiyor. Yarışmacılar tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, tarım ürünlerinin işlenmesi, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyeti konu alan fotoğraflarla yarışmaya katılabiliyor.

Bakanlık tarafından 10. Yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye layık görülen fotoğraflar Erzincan Park AVM'de halkın beğenisine sunuldu. Türkiye'nin değişik bölgelerinde çekilen fotoğraflara, halk yoğun ilgi gösterirken, serginin ilk gününde protokol üyeleri de sergiyi gezdiler. Sergi 2 gün boyunca devam edecek.