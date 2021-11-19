Erzincan'da teknik kurul toplantısı yapıldı

Ulusal Eylem Planı 30 Haziran 2021 yılında uygulamaya konuldu. Bu kapsamda yerelde uygulanması planlanan Erzincan İl Eylem Planı taslağı hazırlandı.

Hazırlanan 2022-2025 Erzincan İl Eylem Planı taslağına ilişkin, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi ve buna bağlı olarak hazırlanan 2022 yılı yıllık faaliyet planının değerlendirilmesini amaçlayan teknik kurul, İl Eylem Planının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi sürecinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu'nun çalışmalarını teknik düzeyde desteklemek üzere, Komisyon'a bağlı olarak kurulan ve ilgili kurum ve kuruluşların görevlendirdiği kurum sorumlularından oluşuyor.

Kurul, İl Eylem Planı taslağının son halini alabilmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısında onaya sunulabilmesi adına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Erzincan İl Müdürü Cem Halil Mercimek tarafından açılış konuşması yapılan toplantının akabinde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Uğur Kaplan ve kurul temsilcilerince eylem planı ve faaliyet planı maddeleri değerlendirildi. Yapılan değerlendirme neticesinde, Erzincan İl Eylem Planı ve 2022 yılı yıllık faaliyet planı, İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısında onaya sunulmasına ilişkin son halini alarak, bu kapsamda görüş ve öneriler alınmasının ardından toplantı sonlandırıldı.