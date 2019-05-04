Erzincan'da Tercan Baraj Göleti taştı

Erzincan'da birkaç gündür etkili olan sağanak yağış Tercan ilçesinde sele dönüştü. Tercan Baraj Göletinin taşması üzerine ilçede yollar, ev, ahır ve tarım arazileri su altında kaldı. Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin, “Biz tabi öncesinden gerekli tedbirleri aldık. Yalnız takdir edersiniz ki afetin randevusu olmuyor” dedi.

Erzincan'da etkili olan sağanak yağış bazı ilçelerde sele dönüştü. Tercan ilçesinde sel suları barajı doldurdu. Tercan Baraj Göletindeki su seviyesinin yükselmesi sonucu nehir yatağını aşan sular ilçede maddi zarara yol açtı. Birçok yol, ev, ahır, tarım arazisi ve yerleşim alanında su baskını yaşandı.

“Afetin randevusu olmuyor”

Su baskını yaşanan alanlara gidip yerinde incelemede bulunan Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin, “2 Mayısta başlayan yağmurların neticesinde Tercan Baraj Göletindeki su seviyesinin yükselmesi sonucu nehir yatağını aşan sular ilçemizde maddi zarara yol açtı. Biz tabi öncesinden kaymakamlığımızla beraber, köylere hizmet götürme birliğimizle beraber ortak ekiplerimizle gerekli tedbirleri alıp herhangi bir can kaybı olmaması noktasında vatandaşlarımızı öncesinde bilgilendirmiştik. Yalnız takdir edersiniz ki afetin randevusu olmuyor. Bugün nehir yatağını aşan suların fazlalaşması sonucu mücavir alan sınırları içerisindeki konutlarımızın olduğu yerleri su bastı. Birçok evi su bastı. Bizi sevindiren husus çok şükür can kaybının olmaması. Mal kaybımız, büyükbaş hayvan ve küçükbaş hayvan noktasında yoktur. Ama birçok hayvan işletmesi kullanılamaz halde, su altında. Arı kovanlarımızda zayiat var. Suların çekilmesinin ardından hasar tespit çalışmaları yapılacak. Zarar oranları tespit edilip bakanlığımıza bildireceğiz.” diye konuştu.

“Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı”

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede havanın çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyrederken rüzgâr güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice esecek.

Öte yandan kuvvetli yağış uyarısında bulunularak, “Bölgemizde beklenilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olması beklenmektedir. Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği olumsuz şartlara (yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım, iri çaplı dolu yağışı vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.