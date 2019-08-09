Erzincan'da tır şarampole uçtu: 1 ölü

ERZİNCAN (İHA) – Erzincan'da bir tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Erzincan-Kemah karayolunda Sezai B. yönetimindeki 24 EL 723 plakalı tır, Erzincan-Kemah kara yolu Çiğdemli mevkiinde şarampole uçtu. Sürücü Sezi B. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen savcının incelemeleri sonrası cenaze, İliç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.