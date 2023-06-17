Erzincan'da toplamda 40 yıl hapis cezası bulunan toplamda 4 kişi yakalandı

Erzincan'da çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilere yönelik yapılan uygulamalarda toplamda 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca ülke genelinde olduğu gibi Erzincan'da da umuma açık yerlerde, müzekkere adresleri bulunabilecekleri değerlendirilen diğer adreslerde, ana arter, cadde ve sokaklar üzerinde “Aranan Şahıslar ve Aranan Araçlar Uygulaması” gerçekleştirildi.

Uygulama çerçevesinde 440 şahıs sorgulanarak, 138 araç kontrol edildi.

Aranan şahıslara yönelik yapılan uygulama sonucunda; birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan 17 yıl 4 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi, kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 16 yıl 5 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi, basit yaralama suçundan 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.

Bir kişiye ise yoklama kaçağı olarak arandığı tespit edilerek gerekli tebligat yapıldı.