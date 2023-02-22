Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 65 bin 439 oldu

TÜİK, ocak ayı sonu itibarıyla Türkiye'deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Türkiye'de ocak ayında 160 bin 162 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken Erzincan'da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı ocak ayı sonu itibarıyla 65 bin 439 oldu.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %50,8'ini otomobil, %25,3'ünü motosiklet, %15,5'ini kamyonet, %3,9'unu traktör, %3,2'sini kamyon, %0,8'ini minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %16,8 arttı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta %148,2, minibüste %79,9, kamyonda %75,1, kamyonette %48,5, otomobilde %44,0, otobüste %33,6 artarken traktörde %29,4 ve motosiklette %20,4 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %111,2 arttı

Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette %325,6, otomobilde %94,5, traktörde %85,5, minibüste %73,6, özel amaçlı taşıtlarda %62,6, kamyonette %51,7, kamyonda %47,7 ve otobüste %36,0 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 26 milyon 640 bin 971 oldu

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %53,9'unu otomobil, %16,1'ini kamyonet, %15,7'sini motosiklet, %7,9'unu traktör, %3,5'ini kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında 921 bin 387 adet taşıtın devri yapıldı

Ocak ayında devri(1) yapılan taşıtların %70,3'ünü otomobil, %16,6'sını kamyonet, %5,3'ünü motosiklet, %3,3'ünü traktör, %2,1'ini kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak ayında 158 bin 175 adet arttı

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %111,2 artarak 160 bin 162 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %32,9 azalarak bin 987 adet oldu. Böylece Ocak ayında trafikteki toplam taşıt sayısında 158 bin 175 adet artış gerçekleşti.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %66,4'ü benzin yakıtlıdır

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 81 bin 377 adet otomobilin %66,4'ü benzin, %22,3'ü dizel, %7,4'ü hibrit, %2,1'i elektrikli ve %1,8'i LPG yakıtlıdır. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 350 bin 770 adet otomobilin ise %36,8'i dizel, %34,9'u LPG, %26,9'u benzin, %1,0'ı hibrit ve %0,1'i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

Ocak ayında en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 81 bin 377 adet otomobilin %36,4'ü 1300 ve altı, %22,7'si 1401-1500, %21,9'u 1301-1400, %9,5'i 1501-1600, %6,5'i 1601-2000, %0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak ayında kaydı yapılan otomobillerin 33 bin 370'i beyaz renklidir

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 81 bin 377 adet otomobilin %41,0'ı beyaz, %29,4'ü gri, %9,6'sı mavi, %7,5'i siyah, %7,1'i kırmızı, %2,6'sı yeşil, %1,7'si turuncu, %0,7'si kahverengi ve %0,4'ü sarı renklidir.