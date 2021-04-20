Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 61 bin 978 oldu

TÜİK, Mart ayı sonu itibarıyla Türkiye'deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Türkiye'de Mart ayında 130 bin 420 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken Erzincan'da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 61 bin 978 oldu.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 61,3'ünü otomobil, yüzde 15,4'ünü motosiklet, yüzde 13,8'ini kamyonet, yüzde 5,7'sini traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 71,8 arttı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 117,8, otomobilde yüzde 87,2, motosiklette yüzde 61,0, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 56,4, kamyonette yüzde 52,7, kamyonda yüzde 47,3, otobüste yüzde 34,2 ve traktörde yüzde 30,0 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81,0 arttı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 183,5, kamyonda yüzde 134,2, kamyonette yüzde 86,6, otomobilde yüzde 84,8, traktörde yüzde 74,7, motosiklette yüzde 67,4 artarken, minibüste yüzde 15,6 ve otobüste yüzde 9,5 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 24 milyon 454 bin 396 oldu. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,4'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,5'ini motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında 690 bin 994 adet taşıtın devri yapıldı. Mart ayında devri (1) yapılan taşıtların yüzde 65,4'ünü otomobil, yüzde 17,7'sini kamyonet, yüzde 6,2'sini motosiklet, yüzde 4,2'sini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 2,4'ünü minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Mart döneminde 323 bin 635 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 47,3 artarak 323 bin 635 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,2 azalarak 11 bin 836 adet oldu. Böylece Ocak-Mart döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 311 bin 799 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 57,8'i benzin yakıtlıdır. Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 197 bin 236 adet otomobilin yüzde 57,8'i benzin, yüzde 29,6'sı dizel, yüzde 7,3'ü elektrikli veya hibrit olup yüzde 5,3'ü LPG yakıtlıdır. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 293 bin 727 adet otomobilin ise yüzde 38,2'si dizel, yüzde 36,4'ü LPG, yüzde 24,8'i benzin yakıtlı olup, yüzde 0,4'ü elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen (2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3'tür.

Ocak-Mart döneminde en fazla 1401-1500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı. Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 197 bin 236 adet otomobilin yüzde 30,4'ü 1401-1500, yüzde 26,7'si 1300 ve altı, yüzde 18,5'i 1301-1400, yüzde 17,6'sı 1501-1600, yüzde 5,8'i 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Mart döneminde kaydı yapılan otomobillerin 79 bin 116'sı beyaz renklidir. Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 197 bin 236 adet otomobilin yüzde 40,1'i beyaz, yüzde 28,7'si gri, yüzde 10,3'ü mavi, yüzde 7,6'sı kırmızı, yüzde 6,6'sı siyah, yüzde 2,2'si turuncu, yüzde 1,4'ü kahverengi, yüzde 0,6'sı sarı, yüzde 0,4'ü yeşil renkli iken yüzde 2,2'si diğer renklerdedir.