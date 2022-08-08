Erzincan'da trafik ekiplerinden motosiklet sürücülerine denetim

Erzincan'da yaz aylarının gelmesiyle birlikte motosiklet kullanımı yaygınlaştı. Son günlerde artan yaralamalı ve maddi hasarlı kazalardan dolayı motosiklet polis ekiplerince motosikletler denetlendi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, yaz aylarının gelmesiyle motosiklet kullanımının yaygınlaşması, tescilsiz motosiklet kullanımının ve kazaya karışan motosiklet sayılarının artması hususları göz önünde bulundurularak Atatürk Mahallesi Ali Kemali Caddesi üzerinde ve İnönü Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde motosikletler ve sürücüleri üzerinde deneti gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde; 90 araç/sürücüsü kontrol edilerek, 10 motosiklet, 1 otomobil olmak üzere toplam 11 araç otoparka çekildi. 10 araç ise trafikten men edildi.

Uygulamalarda kurallara uymayan sürücülere de toplamda 55 bin 942 TL trafik idari para cezası uygulandı.