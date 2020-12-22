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Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Kaza, Terzibaba kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.K., idaresindeki 44 KD 297 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bulunan bariyere çarptı.


Kazada otomobilde bulunan M. K., kaza mahallinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü B.K. ile Y.K, sağlık ekipleri tarafından Mengücek Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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