Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Erzincan - Sivas kara yolu Heybeli mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bayram tatili için İstanbul'dan yola çıkan Korkmaz ailesinin içerisinde bulunduğu 34 BPG 717 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı. Kazada araç içerisindeki Nurgül Korkmaz hayatını kaybetti. Hasan, Mürsel ve Ceren Korkmaz yaralandı. Yaralılar kaza mahalline sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.