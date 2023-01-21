Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Erzurum - Erzincan - Sivas karayolu üzerindeki Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ş.T. (55) idaresindeki Et ve Süt Kurumuna ait resmi 06 DJ 8207 plakalı otomobil ile Burak Yemlik (35) idaresindeki 24 DC 428 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, Burak Yemlik ağır yaralanarak ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Burak Yemlik hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.