İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü

Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Erzurum - Erzincan - Sivas karayolu üzerindeki Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ş.T. (55) idaresindeki Et ve Süt Kurumuna ait resmi 06 DJ 8207 plakalı otomobil ile Burak Yemlik (35) idaresindeki 24 DC 428 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, Burak Yemlik ağır yaralanarak ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Burak Yemlik hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.