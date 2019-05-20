Erzincan'da trafik kazası: 1 yaralı

Erzincan'da iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan merkez Atatürk Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 AAH 711 plakalı otomobil ile 24 DR 232 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 24 AAH 711 plakalı otomobil orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada boynundan yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine sevk edilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.