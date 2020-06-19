Erzincan'da trafik kazası: 1 yaralı

Erzincan’da otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Erzincan'da otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cengiz Sarıdoğan idaresindeki 34 UR 6751 plakalı otomobil Eray Yalçın yönetimindeki 13 AAD 627 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada araçta sıkışan sürücü Sarıdoğan, yaralandı. AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.