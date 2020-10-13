İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan'da trafik kazası: 1 yaralı

Erzincan iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Erzincan - Sivas kara yolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 38 RK 008 plakalı otomobille 61 PD 687 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 61 PD 687 plakalı otomobil ters döndü, diğer araç ise yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazada iki araçta hurdaya döndü.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.