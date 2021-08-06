Erzincan'da trafik kazası: 10 aylık bebek hayatını kaybetti, 7 yaralı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 10 aylık bebek hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 23:00 sıralarında Erzincan-Erzurum karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan'dan Erzurum istikametine ailesiyle birlikte gitmekte olan 34 FMY 39 plakalı Muhammet Sefa Aksakal'ın kullandığı otomobil ile Recai Tok'un kullandığı yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 34 FMY 39 plakalı araç çarpışmanın etkisi ile yol kenarında bulunan bahçeye yuvarlanırken olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Bahçede bulunan ağacı deviren otomobilde sıkışan yaralıları itfaiye ve 112 ekipleri uzun uğraş sonucu kurtardı.

Kazada, Beril Aksakal, Recai Tok, Bekir Asaf Arasoğlu, Asel Arasoğlu, Sümeyra Arasoğlu, Hanım Balaban, Makbule Özge Aksakal ve Muhammet Sefa Aksakal yaralandı. Yaralılar Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerinde yaralanan 10 aylık Beril Aksakal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.