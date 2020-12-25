İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Erzincan’da otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Erzincan'da otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.


Kaza, dün gece saatlerinde Erzincan - Erzurum kara yolu Yeni Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sivas istikametinden Erzincan Havalimanı yönüne seyir halinde olan 24 AAH 871 plakalı BMW marka otomobil sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak yaklaşık 5 metreden şarampole savruldu.


Feci kazada A.Ş. ve E.K., isimli gençler olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan İ.Ö., ve E.M., isimli iki gençte ağır yaralandı.


Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.