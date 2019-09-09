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Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı

Erzincan’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, dün saat 20. 00 sıralarında Erzincan - Erzurum kara yolu Ekşisu yol ayrımında bulunan kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hayri Selfican idaresindeki 54 HS 675 kamyonet ile Furkan Atiş yönetimindeki 24 BC 845 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönüşürken araç içerisinde sıkışan iki yaralı itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


MOBESE kamerasından kırmızı ışık ihlali yaptığı bariz şekilde belirlenen kamyon sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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