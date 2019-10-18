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Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı

Erzincan’da yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu.

Erzincan'da yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada araçta sıkışarak yaralanan 2 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.


Kaza, bugün öğle saatlerinde Erzincan- Erzurum kara yolu Yalnızbağ yerleşkesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 LU 280 plakalı otomobil yolun kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi sıkıştı. Olay yerine sevk edilen AFAD ekiplerinin çalışması neticesinde 2 kişi kurtarılarak ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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