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Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı

Erzincan’da yağmur yağışıyla ıslanan yolda kayarak yan yatan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da yağmur yağışıyla ıslanan yolda kayarak yan yatan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.


Kaza, Erzincan merkez Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 46 HC 324 plakalı kamyonet ıslak yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yan yattı. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.


Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekiplerinin kaza mahallinde incelemede bulunmasının ardından yan yatan kamyonet yoldan kaldırıldı. Bir süre kısmen trafiğe kapanan yol açıldı.

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