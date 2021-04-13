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Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı

Erzincan’da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı.

Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı.


Kaza, Erzincan- Erzurum kara yolu 18. kilometre Karakaya köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, idaresindeki 24 EF 913 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.


Kazada, sürücü Süleyman ile babası Cemal Kayhan yaralandı. İlk müdahaleleri kaza mahallinde yapılan yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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