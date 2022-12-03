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Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, İzzetpaşa Mahallesi 793 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 31 AIM 190 plakalı otomobil sürücüsü E.T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırama çarparak boş araziye doğru uçtu. Kazada sürücü E.T. ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan vatandaşların herhangi bir hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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