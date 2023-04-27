Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı

Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ekşisu Mesire Alanı yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.Ç., idaresindeki 24 UC 170 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Yan yatan araçta sürücü İ.Ç., ile birlikte B.Ç., yaralandı. Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.