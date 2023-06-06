Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı

Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan merkez Kurutilek Mahallesi su deposu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 AL 72 plakalı otomobil ile bir başka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişinin sıkıştığı ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve yaralanan 2 kişi itfaiyenin çalışması sonucu kurtarılarak ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.