İhlas Haber Ajansı

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Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı

Erzincan’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Erzincan merkez Kurutilek Mahallesi su deposu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 AL 72 plakalı otomobil ile bir başka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişinin sıkıştığı ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve yaralanan 2 kişi itfaiyenin çalışması sonucu kurtarılarak ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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