Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı

Erzincan'da yağan yağmurla birlikte ıslanan zeminde kayan iki otomobil çarpıştı. Kazada iki otomobilin sürücüsü de yaralandı.

Kaza, bugün saat 13. 00 sıralarında Erzincan - Gümüşhane kara yolu Kırat Yokuşunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Demirel idaresindeki 27 LD 891 plakalı otomobil ile Serdar Aydın yönetimindeki 19 AAJ 868 plakalı otomobil, ıslak zeminde kayarak çarpıştı. Kazada, araç içerisinde sıkışarak yaralanan sürücüler itfaiye ve jandarma ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüler ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Demirel2in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.