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Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı

Erzincan-Erzurum karayolu Tunceli yol ayırımı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.


Kaza, bugün sabah saatlerinde Tunceli yol ayırımı mevkiinde meydana geldi. Kazada sürücü Yakup Demirtaş, Kader Demirtaş ve çocukları Arda Demirtaş yaralandı.


Sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen ve aracın takla aldığı kazada şans eseri ölen olmadı.


Yaralılar Yakup Demirtaş, Kader Demirtaş ve Arda Demirtaş 112 ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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