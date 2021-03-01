İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı

Erzincan’ın Kargın beldesinde meydana gelen trafik kazasında, biri kamyonet iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Erzincan'ın Kargın beldesinde meydana gelen trafik kazasında, biri kamyonet iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Erzincan- Erzurum kara yolunun 77. kilometresinde Kargın beldesinde meydana geldi. Kazada K.K., yönetimindeki 24 FU 431 plakalı ford marka kamyonet ile karşıdan gelen İ.A., idaresindeki 24 DE 360 plakalı Opel marka otomobil, Karahüseyin köyü ile Ortaköy arasında kafa kafaya çarpıştı.


Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.