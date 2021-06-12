Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı

Erzincan'da yağmur yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda kayıp takla atan otomobil şarampole uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Erzincan Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Kaya idaresindeki 06 N 0206 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kayarak takla attı, ardından şarampole uçtu. Kazada araç içerisinde sıkışarak yaralanan 2'i kadın 3 kişi AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.