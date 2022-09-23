İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı

Erzincan’da minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Erzincan Merkez Barbaros Mahallesi 461 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara yoldan çıkan 24 EP 705 plakalı minibüs sürücüsü E.U.A. (19) ile yolda ilerleyen F.K. (34) idaresinde ki 24 AAL 750 plakalı otomobil çarpıştı. Mahalle arasında yaşanan kazada çarpmanın etkisiyle otomobil binanın bahçe duvarına yakın elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücüler ve otomobil içerisinde bulunan N.K yaralanarak ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.