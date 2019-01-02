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Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Erzincan-Sivas karayolunda seyreden 24 AV 767 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı. Araçta bulunan 4 kişi sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışma sonucu araçta sıkışan 4 kişi bulunduğu yerden çıkarılarak, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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