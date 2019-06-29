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Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı

Erzincan’da otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Erzincan - Kemah karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyeti kaybolan 24 ES 229 plakalı otomobil şarampole uçtu. Kazada otomobil içerisinde sıkışan 4 kişi vatandaşların ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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