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Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı

Erzincan’da bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, bugün saat 14. 00 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 SK 0393 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak takla attı.


Kazada araç içerisindeki 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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