Erzincan'da trafik kazası: 6 yaralı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi ağır yaralandı. Yaralılar itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları araç içerisinden kurtarıldı.

Kaza, sabah saat 06. 30 sıralarında Erzurum - Erzincan kara yolu Üzümlü kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mahmut Günaydın idaresindeki 34 JM 6060 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki elektrik direğine çarparak orta refüjde durabildi. Kazada, sürücü Mahmut Günaydın ile birlikte yanında bulunan 5 kişi araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlgili ekipler araçta sıkışan 6 yaralıyı çıkarttı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.