İhlas Haber Ajansı

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Erzincan'da trafik kazası: 7 yaralı

Erzincan’da bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Erzincan'da bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.


Kaza, Erzincan - Erzurum kara yolu üzeri Akyazı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzurum yönüne seyir halindeki 34 UHD 36 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kazada 4'ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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