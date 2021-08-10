Erzincan'da trafik kazası: 8 yaralı

Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Muhammet Mustafa Özaydın'ın kullandığı 22 AJ 639 plakalı otomobil, virajda Yavuz Karaca idaresindeki 1-KPX-18 yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ve 4'ü çocuk otomobillerdeki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.