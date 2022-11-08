Erzincan'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

Erzincan'da römorkunda gübre yüklü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ayhan Karakulak idaresindeki traktör üzüm bağlarına gübre götürürken manevra yaptığı esnada devrildi. Traktörün altında kalan sürücü yaralandı. Sürücü ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.