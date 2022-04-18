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Erzincan'da Türk Sanat Müziği konseri

Erzincan’da ramazan etkinliklerinde Türk Sanat Müziği konseri verildi.

Erzincan'da ramazan etkinliklerinde Türk Sanat Müziği konseri verildi.


Türk Sanat Müziği'nin birbirinden değerli eserlerini seslendiren solistler, Erzincanlılara müzik dolu bir ramazan gecesi yaşattı.


Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlikte Türk Sanat Müziği solistleri Metin Şahin ve Hakan Çakmak sahne aldı. Türk Sanat Müziği'nin birbirinden değerli eserlerinin seslendirildiği gecede Murat Poğaçacı, Mehmet İdalı ve Caner Taş ise enstrümanları ile müzik severlere dolu bir gece yaşattı.

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