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Erzincan'da turnalar görüntülendi

Erzincan’daki Ekşisu Sazlığı’nda, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan turnalar görüntülendi.

Erzincan'daki Ekşisu Sazlığı'nda, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan turnalar görüntülendi.


Dünyada, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan turnaların konaklama alanı olarak kullandığı ülkeler arasında yer alan Türkiye'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından 'Ulusal Turna Eylem Planı' hazırlandı. Eylem planı kapsamında Erzincan'daki Ekşisu Sazlığı'nda izlenen turnalar, görüntülendi. Koruma altında olan bölgede yapılan gözleme sırasında, görüntülenen turnalar, sıcak yaz aylarını sazlıkta geçirecek. Sonbaharın gelişiyle birlikte, turnalar sıcak ülkelere göç edecek.

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